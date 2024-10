Quase uma semana depois da morte de Liam Payne, a namorada, Kate Cassidy, foi vista em público pela primeira vez.

De acordo com a imprensa internacional, a jovem influencer, de 25 anos, foi fotografada na Flórida no passado fim de semana. Kate contou com a companhia e apoio de amigas, como podemos ainda perceber pelas imagens captadas pelas lentes de paparazzi.

Recorde-se que Kate Cassidy esteve uns dias com Liam Payne na Argentina, mas saiu do país mais cedo para regressar a casa. Aliás, ambos estiveram no espetáculo de Niall Horan, no dia 4 de outubro, no país.

Segundo a imprensa internacional, Kate deixou Buenos Aires no dia 14 de outubro, dois dias antes de Liam Payne cair do terceiro andar de um hotel no dia 16. O cantor - que integrou os One Direction - tinha 31 anos e deixa o filho de sete, Bear, fruto da relação passada com Cheryl Cole.