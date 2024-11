Após ter sido noticiado que as autoridades que continuam a investigar a morte de Liam Payne realizaram buscas às casas de dois funcionários do hotel onde o cantor estava hospedado e de um amigo, foi agora revelado que a investigação resultou na acusação de três suspeitos por terem ligação à morte do cantor.

De acordo com a Sky News, os três são acusados de "abandono de uma pessoa, seguido da sua morte, assim como de fornecer e facilitar o acesso a narcóticos".

"Liam Payne não estava totalmente consciente, ou estava a experenciar um estado de notável perda de consciência no momento da queda", revelou o procurador Andres Esteban Madrea, citado pela mesma publicação.

Foi ainda revelado que um dos acusados "acompanhou o artista diariamente" durante a sua estadia em Buenos Aires (Argentina), enquanto outro era funcionário do hotel - não tendo revelado a identidade do terceiro.

O artista, recorde-se, morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de ter caído do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

