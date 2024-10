O legado musical de Liam Payne continua vivo. Após a morte do antigo membro dos One Direction, o mundo vai poder ouvir o primeiro single póstumo do artista, 'Do No Wrong'. Trata-se de um dueto em colaboração com o músico norte-americano Sam Pounds. O tema vai ser lançado no dia 1 de novembro.

"Rezo para que isto seja uma bênção para o mundo, tal como o Liam sempre sonhou", escreveu Pounds na rede social X, na segunda-feira, 28 de outubro. "Rezo para que os anjos vos confortem todos os dias enquanto ouvem", acrescentou.

O anúncio do lançamento inclui um videoclipe de uma sessão em estúdio recente, partilhado pela irmã de Liam Payne, Ruth Gibbons, no qual os dois músicos surgem a ouvir a canção juntos.

Sam Pounds acrescentou ainda que pretende que o tema seja um consolo para o filho de sete anos de Payne, Bear, assim como para o resto da família. "Rezo para que essa música eclipse os ecos negativos".

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após saltar do terceiro andar do hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. Os resultados da autópsia revelaram múltiplos traumas e hemorragias, tanto internas quanto externas, com um total aproximado de 25 lesões.

Um relatório preliminar de toxicologia mostrou que várias drogas, incluindo o que se acredita ser cocaína rosa, foram identificadas no organismo do cantor aquando da sua morte.

