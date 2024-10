Liam Payne passou aquele que foi o seu último aniversário a "fazer o que amava" com a família e a namorada, Kate Cassidy. O cantor completou 31 anos no dia 29 de agosto.

De acordo com o Daily Mail, Liam passou o dia de anos com a família e amigos, incluindo os pais, Karen e Geoff, e as irmãs, Nicola e Ruth, numa viagem a Manchester.

Ao que se consta, na altura, todos ficaram no luxuoso Stock Exchange Hotel e houve até tempo para jogar bowling - algo que o cantor gostava de fazer.

Liam Payne, recorde-se, morreu no dia 16 de outubro depois de cair do terceiro andar de um hotel em Bueno Aires, na Argentina. Tinha 31 anos e deixa o filho de sete, Bear, fruto da relação passada com a cantora Cheryl Cole.