Zayn Malik está de volta aos palcos e na primeira paragem da digressão após a morte de Liam Payne, o cantor prestou uma homenagem ao colega e amigo.

Este sábado, dia 23 de novembro, Zayn Malik atuou na O2 Academy em Leeds, em Inglaterra, e depois de tocar a penúltima música apareceu uma mensagem sobre Liam Payne, enquanto tocava o tema 'Stardust', relata a People.

"Liam Payne 1993-2024. Amo-te, irmão", podia ler-se na mensagem que terminou com um coração vermelho. O momento ficou registado em imagens e não tardou a ir parar às redes sociais, como seria de esperar.

De recordar que Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de ter caído do terceiro andar de um hotel em Bueno Aires, na Argentina, onde estava de férias.

O funeral do cantor - que fazia parte do ex-grupo One Direction - decorreu no dia 20 de novembro em Amersham, no Reino Unido, e foi um dos presentes.

