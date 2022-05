Os branqueamentos dentários são procedimentos que têm como objetivo tornar os dentes mais brancos, sem que estes sejam danificados. Com a crescente procura pelo sorriso perfeito, são cada vez mais as “modas”, dicas e técnicas caseiras que surgem na internet, mas nem todas são seguras e muitas delas podem até prejudicar a própria estrutura dentária.

"Cada caso é um caso, pelo que, antes de se iniciar um branqueamento dentário, é fundamental que os pacientes consultem o seu médico dentista, como forma de avaliar se devem ou não realizar este tipo de tratamento e qual o mais eficaz no seu caso. Ao tentar realizar um branqueamento em casa, os pacientes não sabem se os métodos ou compostos utilizados são seguros, nem quais os seus efeitos, sendo que muitas vezes as informações disponíveis na internet não são fidedignas", afirma Ricardo Alves, médico dentista na MALO CLINIC do Porto.

Ricardo Alves, médico dentista

Nesse sentido, o médico dentista Ricardo explica três motivos pelos quais não se deve realizar branqueamentos em casa: