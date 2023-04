O tema da semana tem sido as ofensas feitas por parte de um jornalista a Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira sobre a forma física de ambas, mas com mais críticas à apresentadora do 'Dois às 10'.

Entretanto, perante a onda de apoio e após a agitação à volta do tema, Maria Botelho Moniz decidiu conversar com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

"Ninguém é público o suficiente para ser humilhado desta forma. Isto é pura maldade e qual é o objetivo? É fragilizar-me?", disse a Goucha durante a conversa.

As manifestações de apoio a Maria nas redes sociais não deixam de surgir, e além de figuras públicas como Elma Aveiro, também a atriz Andreia Dinis fez questão de deixar uma palavra.

"É absurdo como em pleno 2023 isto ainda acontece e, por isso, aqui fica o meu repúdio face a uma coluna que um dito 'sr' escreveu sobre umas apresentadoras da nossa praça", começou por escrever Andreia Dinis.

"Ponto número 1 - Não existe perfeição. Todas temos algo de que não gostamos e isso faz parte de nós. Não é necessário salientarem-nos este ou aquele 'defeito' físico; Ponto número 2 - Desde quando não 'cumprir' o dito trâmite 'corpo perfeito' faz com que uma mulher esteja a 'desaproveitar a sua oportunidade' enquanto profissional? Acaso a imagem vale mais que o talento?; Ponto número 3 - Porque raios essa pressão é colocada somente na mulher e não no homem? Somente nós temos que 'cuidar da imagem'?", enumerou.

"Sou mulher, mãe de uma futura mulher e digo... basta", disse, por fim.

