Após a reveladora entrevista de Maria Botelho Moniz, que foi para o ar esta tarde no programa 'Goucha', Cristina Ferreira fez nas redes sociais uma partilha através da qual enaltece o profissionalismo da apresentadora que escolheu para conduzir ao lado de Cláudio Ramos o programa das manhãs da TVI.

"A Maria. A mulher das manhãs da TVI. A que ontem me entrou frágil no gabinete", começou por escrever.

"Explicou hoje que chorou todo o caminho do estúdio até lá chegar. Explicou que há 18 anos que sente o julgamento. Nunca tínhamos conversado sobre este assunto", assegurou a diretora de ficção e entretenimento da TVI, esclarecendo publicamente que a forma física de Maria nunca foi critério para ser ou não escolhida para o programa da manhã.

"Nunca conversei com ela sobre as suas roupas. A Maria foi escolhida por mim para ser par do Cláudio. A Maria foi escolhida pelas suas competências profissionais. A Maria é líder de audiências. A Maria tem as medidas certas. A Maria", completou.

