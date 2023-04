Maria Botelho Moniz revelou em direto numa entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha qual a reação do noivo, Pedro Bianchi Prata, ao texto polémico que criticou a forma física da apresentadora.

"O Pedro reagiu com alguma raiva. Ficou muito zangado", confessou.

O piloto de motas "não achou, à primeira vista, que fosse uma boa ideia" Maria falar sobre o tema publicamente, mas respeitou a sua vontade.

"A única coisa que ele me disse foi: protege-te", contou.

Também a apresentadora de 'Dois às 10' ponderou não dar esta entrevista, já que preferia não falar sobre o tema.

"Por mim não estava aqui. Acho que não devemos dar palco, difundir a maldade gratuita, mas ao mesmo tempo venho por respeito a todas as pessoas que se colocaram do meu lado. Por respeito a quem me vê todos os dias, mas venho sobretudo para dizer a quem me vê e segue todos os dias. [...] Às vezes calar é consentir e eu não dou o meu consentimento a isto", explicou.

