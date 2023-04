O texto de opinião partilhado durante o fim de semana e considerado ofensivo por referir-se à forma física de Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira continua a ser um dos temas do momento e a gerar indignação e revolta entre as celebridades nacionais.

A onda de apoio, que teve início com mensagens de nomes como Catarina Furtado, Sónia Araújo ou Carolina Deslandes, continua a crescer nas redes sociais.

João Paulo Sousa, da SIC, lamentou as críticas feitas na referida crónica, partilhada pelo Correio da Manhã, e não poupou nos elogios à amiga Maria Botelho Moniz.

"Julgar pessoas e o seu valor pela aparência não é ter uma opinião!

Mas para ajudar a exemplificar o que é ter uma opinião, isto é o que realmente importa sobre a Maria: É uma mulher educada, com bom coração, uma profissional super empenhada e trabalhadora, e uma colega generosa a quem devo muito do que sei sobre apresentar programas diários e ética de trabalho", começou por declarar.

"Estes valores são totalmente independentes do facto de se gostar mais ou menos dela e do seu trabalho e nenhum destes valores poderá ser encontrado NUNCA em qualquer etiqueta de roupa, seja qual for o tamanho e a medida", completou.

Luísa Castel-Branco lembrou os vários nomes de apresentadores homens que não são considerados magros segundo os padrões da sociedade e que nunca viram o seu talento ou trabalho ser colocado em causa.

"Para quem não leu, aqui fica o texto que este energúmeno escreveu! Nunca ninguém duvidou do respeito e profissionalismo de Herman José, do César Mourão ou do Fernando Mendes. Mas com a Maria Botelho Moniz e a Cristina Ferreira este senhor achou que mereciam estas palavras. Quando e de que forma se para estes insultos? Alguém tem que fazer alguma coisa, e por mim tenciono escrever ao Correio da Manhã a dar nota da minha indignação", afirmou.

Vanessa Oliveira, da RTP1, manifestou igualmente a sua revolta perante os insultos feitos às duas apresentadoras da TVI e fala em "crime".

"Tem de existir uma forma de punição para este tipo de crime. Não acredito que, em 2023, ainda exista quem pensa assim. Mais, quem deixa publicar uma coisa assim. Isto não é jornalismo", lamentou.



A atriz Luísa Ortigoso acusa o jornalista em questão de "misoginia".

"Se houvesse uma cara para a misoginia, estaria aqui um excelente modelo. Como é que ainda é possível que este discurso tenha lugar numa coluna de um (suposto) jornal? Esta criatura devia comprar uma boneca, daquelas muito fininhas, vesti-la a seu gosto e ficar sentado, a olhar para ela, CALADO. Que daquela boca não saísse nem mais uma palavra sobre MULHERES. Ou mesmo sobre qualquer outra coisa. ABJETO", lamentou.

Cristiana Jesus, antiga participante da 'Casa dos Segredos', apelou à liberdade e à defesa dos padrões reais.

"Bonito não é ser padrão. Bonito é ser real. É preciso falar sobre isto, sim, porque não podemos aceitar que um corpo nos classifique entre o respeitável ou não. Mulher faz o que quiser, veste o que quiser, tem o corpo que quiser e quem não puder lidar com isso que vá diretamente à merda", pode ler-se na sua mensagem.

Recordar-se que, no seguimento da onda de apoio a Maria e Cristina, os apresentadores da TVI emitiram nota de repúdio durante a emissão do programa 'Esta Manhã'.

