As mensagens de apoio continuam a chegar através das redes sociais e o mais recente manifesto veio por parte de Cristina Caras Lindas.

No Facebook, a ex-apresentadora também se mostrou a apoiar Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira depois de terem sido alvo de comentários ofensivos por parte de um jornalista sobre a forma física. Além disso, recordou que foi afastada da televisão porque lhe disseram que "queriam pessoas mais novas".

"Vivemos tempos muito feios, sem nenhum respeito, gentileza, empatia, generosidade pelo outro. Não queria acreditar quando li o comentário de um colunista a dizer que Maria Botelho Moniz não tinha imagem para apresentar um programa por ter quilos a mais, e ainda sobre as escolha das suas roupas, e que a Cristina Ferreira, tem flacidez nos braços… Onde estamos, em que mundo se vive, como alguém pode expressar algo tão devastador sobre mulheres vencedoras?!", começou por escrever.

"Não me contive, porque a vida é mais do que se ser belo e perfeito fisicamente e a televisão precisa de quem saiba comunicar, e não de pessoas com padrões de beleza estabelecidos… Existem valores que vão para além da beleza, a Maria, é mais do que bonita, diria mesmo que é de uma beleza rara. Incomoda a sua forma de comunicar, é transparente, as pessoas sentem-na e isso é raro acontecer com muitos que se julgam comunicadores, ou seja, ela tem a tal luz própria", destacou.

"Inqualificável, este comentário sobre mulheres que se querem apenas comunicadoras. O que seria da grande e única Oprah, com quem aprendi a fazer televisão, se ela fosse portuguesa?! Foge a qualquer estereótipo que exigem. Estão a anos luz de entenderem o que é comunicação, comunicar é apenas deixar que a mensagem chegue como por magia e que o outro fique ligado a nós, é um dom, talvez é uma virtude quem sabe", realçou de seguida.

"Agora não é o ser mais ou menos esbelto que importa, como não deveria importar quando a idade avança e parece que porque a beleza se esbate já não comunicamos da mesma forma, outro erro, é com mais idade que passamos melhor a mensagem e prendemos o espectador. Felizmente que América, Brasil, Espanha e outros países aprenderam isso mais cedo, respeitam e deixam esses comunicadores trabalhar até aos 70 anos se assim eles quiserem", continuou, referindo depois que foi demitida por causa da idade.

"Não sei o que é pior, se dilacerarem alguém por colocarem em causa a sua imagem, ou se um dia te dizerem como me disseram a mim, delicadamente, que teria que me afastar porque queriam pessoas mais novas. Nessa altura não existia este apoio das redes sócias e calei, até hoje que foi oportuno mencionar algo que também deveria mudar. E que tem magoado muita gente nesta área e em outras", disse.

"Sobre a Cristina, também mencionada neste infeliz comentário, apenas dizer, que esses braços são os que se erguem e fazem acontecer, que é uma força da natureza com o tal dom da comunicação, que a sorte nunca a abandone e a luz sempre se acenda", acrescentou.

"Muito coisa precisa mudar. A televisão tem que ter alma e não só, Caras Lindas. Desde sempre que misturaram tudo, modelo que é apresentador, ator que é apresentador, cantor que é apresentador. Separem as classes de uma vez por todas, assim sendo um apresentador tem que ter mil e um predicados para sobreviver neste mundo. Um apresentador não tem que ser belo, tem que transmitir o belo que existe em si, o belo que o rodeia e o belo de quem convida", rematou.

