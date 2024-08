Maria Botelho Moniz mostrou mais um momento de ternura na sua página de Instagram.

A apresentadora encontrou-se com o grande amigo Rui Maria Pêgo e captou uma carinhosa imagem do filho de Júlia Pinheiro com o pequeno Vicente ao colo.

"Tio Rui", escreveu a apresentadora da TVI junto da imagem que pode ver abaixo.

De recordar que Vicente vai completar um ano em novembro e é fruto da relação de Maria Botelho Moniz com Pedro Bianchi Prata.

