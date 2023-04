As reações à polémica crónica que tanto tem dado que falar continuam. As críticas feitas aos corpos de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz deixaram milhares de portugueses indignados, com destaque para as várias figuras públicas que têm utilizado a visibilidade nas redes sociais para condenar o texto.

Também Sílvia Alberto, apresentadora da RTP, quis mostrar-se contra as palavras publicadas na crónica do Correio da Manhã e, para esse efeito, partilhou um curto e simples texto no Instagram.

"Em 2023 e todavia ainda há indivíduos a viver na idade da pedra. Mais extraordinário vindo de alguém que não cumpre com os cânones da beleza ideal que exige. Estou convosco, Maria e Cristina", pode ler-se.

