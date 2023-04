Maria Botelho Moniz quebrou o silêncio sobre a polémica que envolve o seu nome ao deixar as lágrimas caírem-lhe pelo rosto em direto no 'Dois às 10'. A apresentadora emocionou-se com o carinho e onda de apoio que tem recebido, mas foi parca em palavras.

A dar que falar está um texto de opinião escrito por um jornalista, e publicado no jornal Correio da Manhã, considerado ofensivo por referir-se à sua forma física.

Mostrando confiante com as suas curvas, a apresentadora partilhou ao final do dia de segunda-feira, 3 de abril, uma fotografia na qual posa completamente nua.

"Não sou de alimentar polémicas, nunca fui. Sou de ficar no meu cantinho e deixar a tempestade passar, porque muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Era esse o meu plano, deixar passar, sorrir e acenar. Mas não posso ficar indiferente à onda de amor, solidariedade e empatia que tenho recebido nos últimos dois dias", começou por referir na legenda da imagem, na qual surge numa banheira.

"Por muito que queira estar sossegada no meu canto e seguir com a minha vida, não me posso esquecer que a minha voz pode ser a voz de muitos. Falarei uma única vez sobre este assunto. Depois sim, sigo, sorrio, aceno, e volto para o meu cantinho. Amanhã, estou com o Manuel Luís Goucha", completou, promovendo a entrevista que dará na terça-feira e na qual promete abordar toda a polémica.

