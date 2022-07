Mariama Barbosa era uma pessoa muito acarinhada e esse amor está visível nas reações à sua morte. A apresentadora e comentadora da SIC partiu aos 47 anos, vítima de cancro, e são muitos os que fizeram questão de lhe prestar uma 'última' homenagem pública.

Mariama deixa um filho, José Maria, de 12 anos.

Esta sexta-feira, 29 de julho, caras conhecidas rapidamente recorreram ao Instagram para deixar uma carinhosa mensagem, como o fez Cláudia Vieira, que citou uma frase de Mariama Barbosa. "E só o amor interessa!"

Fernanda Serrano, mesmo de férias, não deixou de se manifestar na mesma rede social. "Soube agora que esta mulher, mãe e profissional de sorriso lindo e leve nos deixou a todos. Sempre acreditei no teu final feliz, mas a soberania destas decisões por vezes esquece-se de nós! Estou triste por ti, por te perdermos, à tua bondade e boa disposição, mas sobretudo, e como Mãe que dou, pelo teu Zé Maria que perdeu a mulher da vida dele, sinto ainda mais o coração apertado! Este é para ti… Mariama. Só o Amor interessa".

Por sua vez, Sónia Araújo escreveu: "Minha querida Mariama. Estou tão triste que me é difícil expressar. Quero guardar-te assim sempre na minha memória, sempre com este sorriso irresistível, esta força de mulher e energia contagiante. Divertimo-nos muito nestas gravações e sempre que estava contigo. Ao teu pequeno Zé Maria, que tenha herdado a tua força e o teu sorriso. A toda a família e amigos um forte abraço. Amo-te. E como tu dizias repetidamente nestes dias, só o amor importa".

"A noite está a chegar e no céu esta estrela vai brilhar sempre. Estamos contigo no coração. Continua a sorrir sempre, querida Mariama", disse Joana Cruz.

Já Raquel Strada recordou: "Se contássemos as histórias que temos juntas… e uma das mais importantes da minha vida começou contigo".

"E embora hoje me faltem as palavras e o sorriso, quando te vir de novo vamos dançar e rir muito. Tudo como te prometi. Até já, minha Mariama. Amamos-te muito. Como sempre disseste: Ibiza crew forever. Só o amor é que importa", rematou.

Este sábado, as homenagens a Mariama Barbosa continuam a surgir no Instagram. Nilton mostrou-se de coração partido com a notícia logo pela manhã.

"Cruzei-me muitas vezes com a Mariana. Sempre boa onda. Sempre de sorriso rasgado e algum sarcasmo no humor. Mas o que ela me deixa não é isso, é a velocidade com que a vida nos é tirada e enquanto isso andamos aqui às turras a perder tempo com coisas sem sentido em vez de termos noção que a qualquer momento acaba e devíamos aproveitar mais e errar menos. Que a derrota das Marianas nos mostre isso, que temos de parar de perder tempo com o passado e aproveitar a vida, os filhos, os amigos e quem realmente nos ama e quer estar connosco, tudo o resto é só perder tempo que vai fazer muita falta no final", partilhou.

Por sua vez, Alexandra Lencastre também fez uma publicação na manhã deste sábado onde presta um carinhoso tributo a Mariama. "Pau, pau, pau", escreveu na legenda de uma fotografia da apresentadora e comentadora da SIC.

De recordar que entre as muitas homenagens que foram feitas nas redes sociais, destacam-se as palavras de Daniel Oliveira, Sofia Ribeiro, Afonso Pimentel, Luís Borges, Lourenço Ortigão, Nuno Markl, Liliana Campos, Fátima Lopes, Joana Pereira (irmã de Rita Pereira) e 'Pipoca'.

No final do 'Dois às 10', na sexta-feira, Cláudio Ramos falou da colega e amiga e contou que esteve em contacto com a mesma nestes últimos dias.

Leia Também: Cláudio Ramos sobre Mariama: "Ela estava em casa, rodeada dos seus"

Por sua vez, Júlia Pinheiro começou o seu programa, das tardes da SIC, em lágrimas.

Leia Também: Em lágrimas, Júlia Pinheiro recorda Mariama. "Uma menina espantosa"

Entretanto, já são conhecidos os detalhes das cerimónias fúnebres de Mariama Barbosa.

Leia Também: Já são conhecidos os detalhes das cerimónias fúnebres de Mariama Barbosa

Leia Também: SIC partilha vídeo de homenagem a Mariama Barbosa. "Até sempre"

Leia Também: Equipa do 'Passadeira Vermelha' presta homenagem a Mariama Barbosa