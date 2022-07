Mariama Barbosa morreu esta sexta-feira, dia 29 de julho, confirmou uma fonte da SIC ao Notícias ao Minuto.

O canal, entretanto, já reagiu ao falecimento. "Uma mulher e apresentadora notável com um talento ímpar na arte de comunicar. Vivemos momentos felizes e inesquecíveis, que ficarão para sempre na memória de todos", pode ler-se comunicado enviado pela estação de Paço de Arcos.

Durante o programa 'Casa Feliz', a apresentadora Diana Chaves divulgou a informação. "Uma notícia muito triste, que nem eu nem ninguém quereria dar", disse.

Também Cristina Ferreira reagiu à morte da comentadora. "Amor, alegria, vida", notou.

A apresentadora deixa um filho, José Maria, de apenas 12 anos de idade.

Apenas 21 horas antes da notícia do seu falecimento, Mariama Barbosa havia publicado nas 'stories' do seu Instagram um vídeo antigo em que surge com diferentes looks nos estúdios da SIC.

