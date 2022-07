São muitas as caras conhecidas, de todas as estações da televisão portuguesa, que rapidamente reagiram à morte de Mariama Barbosa no Instagram.

Manuel Marques, por exemplo, ator de 'Festa é Festa', está entre as muitas homenagens que se espalharam pela rede social esta sexta-feira, 29 de julho, após a triste notícia.

"Até sempre, querida Mariama. Obrigado pela tua alegria, pelo teu sentido de humor desconcertante, a tua simpatia e amizade. E até o teu incrível talento nas dobragens de filmes de animação que fiz contigo. Serás para sempre uma Mulher incrível", escreveu.

Por sua vez, a apresentadora da RTP Tânia Ribas de Oliveira escreveu: "Tanta luz, Mariama. Que o teu brilho continue a iluminar o caminho do teu filho tão querido e de todos quantos te amam e amarão sempre! Deixas mesmo um legado de amor e alegria! 'Xé! Pau, pau, pau' - descansa em paz, minha querida. ***** de doença".

Isabel Figueira foi outra das caras conhecidas que se mostraram de coração partido com a morte de Mariama. "Obrigada pelo teu sorriso e carinho. Que dia triste…".

"Até sempre, Mariama... Fica connosco o teu sorriso e a tua gargalhada. Um forte abraço a toda a família", pode ler-se na publicação de Ricardo Carriço.

Jessica Athayde foi mais curta nas palavras e apenas escreveu "amo-te", tendo reunido ainda algumas imagens de ambas.

"Foi com este sorriso que me recebeste sempre que nos encontrámos. É com este sorriso que te imagino, estejas tu onde estiveres. Farás falta", disse o cantor Agir.

"Que privilegiados somos, os que aprendemos a alegria contigo. Obrigada Mariama. 'Só o amor interessa'", destacou Inês Herédia.

"Quando falamos ou pensamos nestas duas mulheres maravilhosas, sentimos a força a alegria e a enorme fonte de boa energia que as caracterizava! Fica um grande vazio, mas também o sorriso a que nos habituaram! Mariama. Irina. Até sempre miúdas giras", partilhou Sílvia Rizzo, recordando também a morte de Irina Fernandes, no passado sábado, 23 de julho.

Rita Ferro Rodrigues, que perdeu recentemente a grande amiga Irina Fernandes, foi outra cara conhecida que se manifestou no Instagram. "Boa viagem, furacão de alegria".

Luísa Castel-Branco também se manifestou no Instagram. "Porra! Desculpem".

São muitas as mensagens que foram publicadas no Instagram. Além do comunicado da SIC, da reação de Cristina Ferreira e das palavras de Daniel Oliveira, também 'A Pipoca Mais Doce' prestou uma homenagem a Mariama Barbosa ao recordar o primeiro encontro de ambas.

