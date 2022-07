A semana termina com uma notícia triste. Morreu Mariama Barbosa, informação que foi confirmada pela SIC.

Nas redes sociais, as reações à partida da apresentadora e comentadora não tardaram a chegar, com várias caras conhecidas a lamentarem a perda.

Além de Daniel Oliveira ou Cristina Ferreira, também outras caras conhecidas prestaram uma homenagem a Mariama no Instagram.

Vanessa Martins, por exemplo, lembrou as palavras que ouvia sempre da boca da amiga. "'Estás boa babe? Eu sou boa!' Dizia sempre ela de forma inconfundível. Mariama pau, pau, pau. Que sorte a minha que as nossas vidas se cruzaram", disse.

Por sua vez, Sofia Arruda escreveu: "Querida Mariama, até sempre".

Já Bárbara Bandeira foi mais curta e apenas publicou uma fotografia da figura pública.

Andreia Rodrigues também deixou uma mensagem na rede social: "Querida Mariama! Arrasa aí em cima! Não deixes que tenham cara de 'chupas limons'! E tu… deixas saudades cá em baixo, foste cedo e depressa demais, mas tenho a certeza que aí no céu vais andar - e deixar todos - 'pau, pau, pau'. Até sempre querida, vamos cumprir o que pediste 'aproveitar a vida, com amor. Porque só o amor importa'".

Nas stories, a apresentadora e mulher de Daniel Oliveira publicou ainda uma fotografia de ambas, destacando as "saudades" que vão ter da anfitriã de 'Tesouras e Tesouros'.

Manuel Luís Goucha foi outra das caras conhecidas que não tardou a reagir à morte de Mariama Barbosa: "Sempre me impressionou a sua luz, a sua alegria, a sua postura na Vida. Coroa para Mariama".

"Que nos amemos enquanto andamos por cá. Só o amor importa. Vai em paz, Mariama", disse Noémia Costa.

Sílvia Aberto deixou uma mensagem na mesma rede social, tendo começado por falar no filho da apresentadora. "Só espero que a vida seja mais justa com o teu Zé Maria do que foi contigo e que lhe dê muito tempo para recordar-te. Que ele cresça com um sorriso do tamanho do teu e a mesma alegria de viver e energia arrebatadora. Quem fica nunca entenderá esta partida tão precoce mas continuaremos a amar-te na saudade que nos deixas. Querida Mariama, só o amor interessa", partilhou.

Júlia Pinheiro também não tardou a deixar algumas palavras após a morte de Mariama, mostrando-se de coração partido. "Choro a partida de Mariama. Raramente conheci alguém tão verdadeiramente luminoso e alegre. Estou tão triste que não sei como vou assumir a antena esta tarde, no plateau onde a vi pela última vez. Um longo beijo de amor ao Zé Maria, um filho tão amado e toda a família e amigos desta mulher notável".

Zé Lopes, que se cruzou com Mariama no 'Passadeira Vermelha', recordou um vídeo dos bastidores e escreveu: "Para sempre".

"Vais continuar sempre a brilhar e a sorrir… Como sempre disseste que farias. Até já, minha querida Mariama", disse José Carlos Pereira.

"Minha querida Mariama! Triste dia", pode ler-se na publicação que João Baião.

