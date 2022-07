Após a notícia da morte de Mariama Barbosa se ter tornado pública, Daniel Oliveira foi dos primeiros a reagir.

"Querida Mariama, tesouro de alegria! Obrigado pelo teu entusiasmo, força vulcânica de viver e por nos ensinares como ser #paupaulau e a não ser #chupalimos", começou por escrever na sua página de Instagram esta sexta-feira, falando de seguida no filho da apresentadora

"Hoje penso no teu Zé Maria e em todos os teus e desejo que neles permaneça o teu amor, sorriso e exemplo", disse. "Espero que tenhas tido uma vida #feché com muito amor, carinho, saúde e para a qual tenhamos, os que gostamos de ti, contribuído com momentos felizes. Só faltou a cachupada... Não te esqueceremos", rematou.

