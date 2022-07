São muitas as reações à morte de Mariama Barbosa e entre as publicações que se espalharam pelas redes sociais, destaca-se a partilha de Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'.

Junto de uma fotografa de Mariama, 'Pipoca' começou por recordar a primeira vez que estiveram juntas, há mais de uma década.

"A primeira vez que estive com ela, há uns 15 anos, chamei-a de Mariana por engano. Disse-me logo, com muita graça 'ai, filha, tudo menos isso, é MA-RI-A-MA!'. Depois disso, cruzámo-nos muitas vezes, nunca mais me enganei no nome e quando soube que estava doente, há poucos meses, mandei-lhe mensagem a dizer que se havia alguém capaz de dar cabo do f**** do cancro era ela", contou.

"Não disse só por dizer, mas por acreditar mesmo, por ela ser um autêntico furacão, por ter uma energia que não passava indiferente a ninguém, por ser tão alegre, tão positiva, tão cheia de vida", acrescentou.

De coração partido, 'Pipoca' lamenta a morte da colega e presta-lhe uma 'última' homenagem. "Que tristeza tão grande. Não sei se lá em cima estão preparados para tanto pau, pau, pau, mas tenho a certeza que aquilo com ela vai ser uma festa. Até sempre, querida Mariama", rematou.

De recordar que a SIC partilhou um comunicado a lamentar a morte de Mariama Barbosa. Por sua vez, Cristina Ferreira e Daniel Oliveira foram dos primeiros a deixar uma mensagem no Instagram.

