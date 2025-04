A manhã de segunda-feira, 21 de abril, fica marcada pela notícia da morte do Papa Francisco. O sumo pontífice partiu aos 88 anos, horas depois de no domingo de Páscoa ter surgido na janela do basílica de São Pedro para a bênção Urbi et Orbi.

Entre as figuras públicas portuguesas surgem agora as primeiras reações.

"Ficarei sempre com este sorriso na lembrança. Vai fazer muita falta. Obrigada por tudo o que fez pelo mundo. Obrigada, Papa Francisco", declarou a apresentadora Vanessa Oliveira.

"Que Deus o acolha no mesmo abraço que deu à humanidade… (um dia depois da Ressurreição)", disse Ana Marques na sua página oficial de Instagram.

Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', declarou: "Que dia triste".

"Estou muito triste… estamos todos, não é?", assumiu Rita Ferro Rodrigues na sua homenagem ao "querido Papa Francisco".

"Logo agora que precisávamos tanto de si. Eu que nem sou católica, estou farta de chorar e agradeço-lhe muito. Tentou tudo, por um mundo melhor, mais bonito, mais justo, mais fraterno. Foi muito corajoso, dentro da sua própria igreja. Adeus, querido Francisco", completou a comunicadora.

Maria Botelho Moniz partilhou uma fotografia icónica do líder da igreja Católica.

"Morreu um homem bom", lamentou Liliana Campos.

"Muito há para dizer sobre o nosso querido Papa Francisco, mas só consigo pensar que morreu um homem bom e que já nos está a fazer muita falta. O mundo ficou sem qualquer dúvida um lugar mais pobre, mais triste, mais perdido… Resta-nos a todos, católicos e não católicos honrar o seu tão enorme legado. Descanse em paz, querido Papa Francisco", enalteceu.

"Obrigada, por essa grande e infinita luta de amor por um mundo melhor", declarou a atriz Rita Salema.

"As suas últimas palavras mais uma vez pediram paz no mundo, mas aquela gente feia e cheia de poder, nada fazem, não sabem, nem querem ouvir os melhores, os bons . O mundo vai continuar a precisar de si, do seu amor, da sua dedicação, da sua perseverança, da sua generosidade, do seu sorriso. Um obrigada cheio de gratidão".

"Um dia triste", reforçou Paulo Battista.

"'Se o mal é contagioso o bem também é. Deixemo-nos contagiar pelo bem!'", citou Pedro Crispim na sua homenagem.

Pedro Fernandes assumiu ainda estar "em choque".

"Um dia triste. Partiu um homem bom que se preocupava com os outros e lutava pela paz no mundo. Quis o destino que esta trágica notícia se abatesse sobre nós enquanto estamos em Roma. Foi por pouco que não nos conseguimos despedir dele no sábado. Ainda estamos em choque. Descanse em paz, Papa Francisco. Um Papa é sempre eterno e a sua mensagem nunca morre", disse.

Ângela Pinto, atriz, escreveu:

"Obrigada, Papa Francisco. TODOS TODOS TODOS! Eu, ateia me confesso, absolutamente admiradora deste homem fundamental nos dias que vivemos. O Papa do amor, da simplicidade da igualdade. Obrigada, Francisco".

Maria Rueff partilhou uma fotografia junto do Papa Francisco:

"Até sempre, Papa Francisco. Que Deus receba Jorge Mario Bergoglio na sua glória", declarou o ator Manuel Marques.

Também Cristina Ferreira já reagiu à perda. A apresentadora lembrou o dia em que esteve perto do sumo pontífice.