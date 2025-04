Antonio Banderas junta-se às muitas homenagens que nas últimas horas têm sido feitas pelas mais diversas figuras públicas ao Papa Francisco.

O ator espanhol, de 64 anos, partilhou na sua conta oficial de Instagram uma fotografia do dia em que se encontrou com o líder da igreja católica e na legenda declarou:

"Morreu o Papa Francisco, um homem que, como chefe da igreja católica, demonstrou bondade, amor e misericórdia para com os mais necessitados".

O sumo pontífice partiu aos 88 anos, horas depois de no domingo de Páscoa ter surgido na janela do basílica de São Pedro para a bênção Urbi et Orbi.