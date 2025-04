"Morreu o Papa. Despediu-se de todos no dia de Páscoa", foi desta forma que Cristina Ferreira deu início ao texto com o qual esta segunda-feira, 21 de abril, homenageou o Papa Francisco.

A apresentadora lembrou a primeira visita do sumo pontífice a Portugal, em maio de 2017, quando visitou Fátima.

"No dia em que veio a Portugal pela primeira vez eu estava lá a trabalhar. Quando se abriu a porta do helicóptero e saiu 'o homem vestido de branco' ficou tudo em silêncio. É das imagens mais avassaladoras da minha vida. Era a força de Deus ali, aos meus olhos, e aos de tantos", declarou Cristina Ferreira ao recordar este momento marcante.

O Papa Francisco, recorde-se, morreu aos 88 anos, horas depois de no domingo de Páscoa ter surgido na janela do basílica de São Pedro para a bênção Urbi et Orbi.

