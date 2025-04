Joana Barrios usou as redes sociais para, tal como muitas figuras públicas, reagir à morte do Papa Francisco.

A influenciadora digital assumiu a admiração pelo líder da igreja católica, que morreu aos 88 anos no dia 21 de abril deste ano.

"O Papa Francisco foi um dos grandes ícones do nosso tempo. Quando soube que foi porteiro de uma discoteca, fiquei a gostar ainda mais dele e a prestar atenção aos seus movimentos", admitiu, revelando um curioso facto sobre a vida do Papa.

"Não sei se haverá outro como ele, só sei, óbvio, que o seu pontificado foi singular no melhor sentido possível. Gentil, corajoso, acolhedor. De forma transversal. Dei por mim a pensar que, dúvidas houvesse, o seu último dia de vida no plano terrestre espelha-o", completou.



© Reprodução Instagram - Joana Barrios

O sumo pontífice partiu horas depois de no domingo de Páscoa ter surgido na janela do basílica de São Pedro para a bênção Urbi et Orbi.