Cuca Roseta juntou-se ao vasto leque de figuras públicas que na manhã desta segunda-feira, 21 de abril, recorreram às suas páginas oficiais para lamentarem a morte do Papa Francisco.

A cantora lembrou o sumo pontífice como "uma alma que me marcou tanto, pela sua doçura, pela sua inteligência, pela sua luz, pela sua presença inesquecível, pela sua missão tão desafiante e ainda assim, pela sua entrega exímia".

"Que jornada esta tão abençoada e o tanto que fez pelo mundo", enalteceu ainda.

Cuca Roseta lembrou ainda os dois encontros que teve com o Papa, ocasiões em que teve oportunidade de o brindar com o seu talento cantando para ele.

"Papa Francisco, com quem tive a bênção de privar e cantar por duas vezes com palavras carinhosas que ficarão a soar para sempre no meu espírito", lembrou, juntando às suas palavras os registos destes felizes encontros.