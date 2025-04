Cuca Roseta teve a oportunidade de estar com o Papa Francisco por duas vezes. A artista reuniu-se com ele em Roma e, anos depois, cantou para sumo pontífice pela ocasião das jornadas mundiais da Juventude, que ocorreram em 2023, em Portugal.

Em entrevista ao Primeiro Jornal, da SIC, do passado dia 26 de abril, a fadista recordou as palavras que Francisco lhe disse e que nunca esquecerá.

"Foi um momento maravilhoso [...] Penso que não se pode dar beijos ao Papa, mas ele deu-me um beijinho, ele é que tomou a iniciativa.

Agradeceu-me por ser embaixadora da Scholas Occurrentes em Portugal [fundação criada pelo Papa em 2013], pediu para continuar com a missão e disse-me para nunca me esquecer do sentido da música, que é sermos instrumentos de Deus para levar o amor aos outros", partilhou.

