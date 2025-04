"Hoje é um dia profundamente triste", afirmou Fátima Lopes ao reagir esta segunda-feira, 21 de abril, à morte do Papa Francisco.

Tal como muitas outras figuras públicas, também a apresentadora usou as redes sociais para lamentar a perda do líder da igreja católica.

"A partida do Papa Francisco deixa um vazio. Uma dor. Um sentimento de orfandade. Uma enorme dificuldade em manter a esperança num mundo virado do avesso, com tanta gente que não aprendeu as inúmeras lições que nos deu durante o seu pontificado", enalteceu.

"O Papa Francisco era um ser maior. Uma alma única e luminosa. Alguém que nos inspirava diariamente a sermos melhores e a honrar a vida que Deus nos deu. A melhor homenagem que lhe podemos fazer é mostrar, no nosso dia a dia, que somos capazes de respeitar, aceitar e valorizar as nossas diferenças. Que todos contam. E que só aquilo que fizermos por amor, podemos dizer que vem de Deus! Obrigada por tanto, Papa Francisco", completou a apresentadora.

