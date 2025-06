Katia Aveiro disponibilizou-se a responder a questões colocadas pelos seguidores do Instagram, tendo sido confrontada com uma questão a propósito da carreira como cantora.

"Vocês já foi cantora?", perguntou um fã.

"Se já fui? Não. Eu ainda sou e nunca deixarei de ser", reagiu a irmã de Cristiano Ronaldo, que fez questão de explicar o motivo pelo qual 'desapareceu' dos palcos nos últimos anos.

" Só deixei de exercer profissionalmente por opção própria. Ninguém que canta deixa de ser cantora só porque não sobe ao palco", atirou.

Katia Aveiro é nos dias de hoje uma empresária de sucesso, com negócios em várias vertentes (entre Portugal e o Brasil). Contudo, a par de ser irmã de Cristiano Ronaldo - um dos melhores jogadores do mundo -, foi a carreira no meio artístico que a tornou conhecida do grande público.

Corria o ano de 2005, há 19 anos, quando se apresentava como cantora utilizando o nome artístico Ronalda. 'Pronta P'ra Te Amar' é o título do seu primeiro disco, disponível no Spotify, com 12 temas.