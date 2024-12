Katia Aveiro é nos dias de hoje uma empresária de sucesso, com negócios em várias vertentes (entre Portugal e o Brasil). Contudo, a par de ser irmã de Cristiano Ronaldo - um dos melhores jogadores do mundo -, foi a carreira no meio artístico que a tornou conhecida do grande público.

Corria o ano de 2005, há 19 anos, quando se apresentava como cantora utilizando o nome artístico Ronalda.

'Pronta P'ra Te Amar' é o título do seu primeiro disco, disponível no Spotify, com 12 temas.

A irmã de Cristiano Ronaldo lançou ainda dois outros discos, 'Esperança' (2007) e 'De Corpo e Alma' (2008).

Eis abaixo as imagens que mostram como era Katia Aveiro na época:



