Katia Aveiro está em França, mais concretamente em Paris, na companhia de família e amigos.

A empresária está com o filho mais velho, Rodrigo, a irmã, Elma, e diversas amigas.

"A Torre Eiffel partilhou o seu brilho com o meu. Na cidade do amor, sê amor", declarou a irmã de Cristiano Ronaldo ao partilhar com os seguidores do Instagram o álbum desta aventura por Paris.

