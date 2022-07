A morte de Mariama continua a motivar várias reações de figuras públicas que com ela privaram. Quem também gostava muito da comentadora é Cláudio Ramos, que no fim do 'Dois às 10' desta sexta-feira recordou a amiga.

"O programa de hoje, vamos dedicá-lo a uma amiga nossa, a querida Mariama, que partiu hoje. Já estava muito frágil", começou por dizer.

O apresentador revelou ainda que esteve sempre em contacto com a colega. "Ela estava em casa, rodeada dos seus. Acho que ela estava serena", disse.

Ao lado de Cláudio, e visivelmente emocionada, Maria Botelho Moniz também falou sobre Mariama. "Aquilo que deixa é a sua alegria. Aqueles que tiveram o prazer de se cruzar com ela sabem o que estamos a dizer", contou.

Mariama Barbosa morreu esta sexta-feira, dia 29 de julho, vítima de um cancro no estômago.

