A notícia da morte de Mariama Barbosa motivou várias homenagens nas redes sociais, entre as quais se destacam as palavras de Fátima Lopes. A apresentadora lamentou a grande perda numa publicação onde recorda o último encontro.

"Mariama foi das pessoas mais alegres e positivas com quem tive o prazer de me cruzar. Sempre de sorriso rasgado e cheia de entusiasmo pela vida. É com profunda tristeza que a vejo partir", começou por escrever, deixando também uma palavra de carinho ao filho de Mariama.

"Recentemente quando estive com ela, demos um grande abraço e ela disse-me: 'Neste momento, é disto que eu preciso. De carinho, de amor'. Hoje deixo o meu forte abraço ao filho, à família e a todos os amigos", rematou.

