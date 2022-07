A irmã de Rita Pereira, Joana Pereira, juntou-se às dezenas de homenagens a Mariama Barbosa que surgiram nas redes sociais nas últimas horas.

A professora primária lembrou um vídeo no qual surge junto da amiga de longa data.

"A mulher que me fez mudar a vida. Foi ela que me fez abrir um Instagram", contou Joana nas imagens.

"Esta beleza escondida? Está maluca", reagiu Mariama, com o sorriso rasgado que a caracterizava.

"Não sou de fazer isto… mas tu és eterna! Eterna em mim! A força que me deste sempre para me viver, para me curar, para ser confiante… És eterna em mim, meu 'eterno exemplo' como te chamava sempre! Muita luz, muita paz e muito amor! É o que eu digo… as almas mais evoluídas vão mais cedo… é-lhes concedido o direito de evoluir", declarou Joana na legenda das imagens, mostrando-se devastada com a morte da apresentadora da SIC, que não resistiu ao cancro no estomago que lhe foi diagnosticado em fevereiro.

"Continua a arrasar por essas vidas todas! Obrigada por teres cruzado o meu caminho e até já! PAU PAU PAU", terminou.

A irmã de Rita Pereira juntou ainda à sua partilha uma fotografia da festa do seu 30.º aniversário, ao qual Mariama não faltou.

