Joana Pereira aproveitou o fim de semana para passar tempo com o sobrinho e afilhado, Lonô, ocasião que aproveitou para deixar uma mensagem de elogio público à irmã, pela forma como esta tem educado o filho.

"Aconteceu uma coisa que só demonstra e que me dá orgulho em relação à educação que ele tem e aos pais que ele", começa por referir Joana na sua página de Instagram.

Joana Pereira descreve que estava a colocar um protetor solar com cor e que as palavras que ouviu do menino de cinco anos neste momento a deixaram de coração cheio.

"Ele olha para mim e diz assim: 'estás a pôr isso porquê? Queres mesmo ficar da minha cor'. Este orgulho que ele tem e acreditar mesmo que toda a gente - e não é mentira, porque ele tem uma cor maravilhosa, é caramelo - quer [ter a cor dele], deixa-me mesmo muito orgulhosa. Parabéns aos pais", notou.

