Estão longe de terminar as homenagens a Mariama Barbosa. A apresentadora da SIC morreu esta sexta-feira, 29 de julho, devido a um cancro no estômago com o qual foi diagnosticada em fevereiro.

Nuno Markl lembrou a "bondade pura" da comunicadora através de um texto emotivo.

"Que notícia chocante. A Mariama era uma raridade neste meio: era bondade pura", enalteceu.

"As poucas mas entusiásticas vezes que estivemos juntos, e em que ela me tratava como se fôssemos amigos de longa data - e nada era forçado, tudo era genuíno - revelaram-me uma pessoa de uma pureza e de uma generosidade raras. E também de um entusiasmo contagiante por cada detalhe da vida, o que torna a trágica notícia de hoje ainda mais cruel. Acabava sempre as mensagens com 'é só o Amor que interessa', o que é quase punk rock nos dias banalmente azedos e agressivos de hoje", lê-se ainda na partilha, que emocionou seguidores e figuras públicas.

