Ângelo Rodrigues permanece internado no Hospital de São José, em Lisboa, devido a uma pneumonia por aspiração, infeção respiratória grave.

Os detalhes e novidades a respeito do caso não param de surgir, motivando diversos comentários e até algumas piadas nas redes sociais.

Desagradada com o que tem lido a respeito do colega e amigo, Joana Santos resolveu manifestar-se em defesa do ator.

"Um colega está em coma no hospital com uma pneumonia. Vou reformular, uma pessoa está em coma no hospital com uma pneumonia e eu não consigo, transcende-me, como é que as pessoas conseguem tecer comentários tão horríveis, tão cruéis, tão cobardes atrás da merda do telemóvel", começou por declarar.

"Onde é que ficou a humanidade, a sensibilidade, a bondade, caraças. Mais amor", apelou, por fim.



© Reprodução Instagram - Joana Santos

Recorde-se que, depois de a SIC Notícias ter divulgado que o ator foi encontrado inconsciente num hotel em Lisboa quando o INEM foi chamado ao local, a TVI fala na possibilidade de ter existido consumo excessivo de drogas e álcool. Ângelo Rodrigues já está livre de perigo e foi desentubado, mas esteve em coma induzido nas primeiras horas após ter chegado ao hospital.

