Ângelo Rodrigues tornou-se o assunto do momento desde que foi tornado público que o ator deu entrada, no último domingo, no Hospital de São José, em Lisboa, em estado grave.

O ator foi diagnosticado com uma pneumonia por aspiração, infeção respiratória grave, tendo sido colocado em coma induzido.

Sabe-se agora que Ângelo terá estado numa festa horas antes de ser transportado para o hospital e que um "cocktail de drogas e álcool pode estar por trás" do sucedido.