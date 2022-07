"No Domingo quando te vi, soube que seria a última vez", é desta forma que Liliana Campos dá início a um desabafo emotivo através do qual reage à morte de Mariama Barbosa.

"O nosso primeiro olhar nesse dia foi demorado, porque foi também a nossa despedida…", relata, partilhando pormenores sobre o encontro.

"Falei, falei, falei, porque se me calasse ia começar a chorar… A minha Mariama, a Mariama que eu conheci, já não estava ali. Estavas serena.

Questionei-me se terias dores?! Não me pareceu.

O teu sorriso era de quem já tinha aceite, e se conformou.

Espero estar certa . Que não tenhas partido revoltada com a maior das injustiças que a Vida preparou para ti. Para ti para o teu Zé Maria", nota a comunicadora, referindo-se ao filho de Mariama, atualmente com 12 anos.

"É injusto . Sim, muito injusto… Não tenho palavras. Só tristeza", escreve Liliana, que trabalhou diretamente com Mariama no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, onde ambas viveram momentos de grande diversão.

Na noite de quinta-feira, horas antes da partida da comunicadora, as duas amigas trocaram as últimas mensagens: "Ontem trocamos as nossas últimas mensagens. Quis dizer-te que vinha de férias, mas que te trazia no Coração. E é aí que vais ficar para sempre".

"Partiste cedo demais, mas deixaste em todos nós a imagem da Alegria que eu recordo nestes vídeos, e de que realmente é só o amor que interessa. Tenho a certeza que todos concordam comigo. Vai em Paz, minha querida, com todo o teu #paupaupau, e essa tua beleza muito #fetche. Pelo caminho dá cabo de alguns #chupalimos", refere ainda, terminado a sua homenagem com um beijinho "cheio de amor e carinho" para o filho de Mariama, os pais, toda a família e os amigos mais íntimos.

Mariama Barbosa, recorde-se, morreu esta sexta-feira, 29 de julho, depois de em fevereiro deste ano ter sido diagnosticada com cancro no estômago.

Leia Também: Irmã de Rita Pereira sobre Mariama. "A mulher que me fez mudar a vida"