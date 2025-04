A cantora Liliana Almeida foi uma das muitas caras conhecidas, e amigas, que recorreram ao Instagram para lamentar a partida de Nuno Guerreiro.

O cantor morreu esta quinta-feira, 17 de abril, aos 52 anos.

Inicialmente, Liliana Almeida começou por contar como é que soube da partida do colega e amigo. "Meu Nuninho… Estava hoje no Hospital da Luz — templo da passagem da nossa mana — e, de repente, os telefonemas, as mensagens, as notícias… Tinhas deixado este plano. Não acreditei. De verdade, não acreditei, não acredito. Pensei no nosso encontro marcado, no abraço que já não será, na conversa que ficou por ter, no riso que ficou por soltar", escreveu, lembrando depois o último encontro com o músico.

"A última vez que te vi… foi no último adeus à nossa mana. Agora foste tu. Alegrava-me saber que estavas pelo Algarve, que iríamos estar juntos, que representávamos a arte do sul é a nossa casa, e falávamos disso com o peito cheio e os olhos a brilhar", partilhou.

Às suas palavras, Liliana Almeida juntou um vídeo de uma atuação sua com Nuno Guerreiro. "Neste vídeo apareço mais magra… porque tu me impulsionaste a cuidar de mim. Na altura estava cheinha, insegura, e tu — como sempre — foste espelho, impulso, amor. Comecei a treinar, a cuidar da minha saúde, e até franja fiz, como a que uso hoje", contou.

"Hoje partiu um dos melhores cantores do meu tempo. Um dos homens mais sensíveis, mais puros, mais cheios de alma que conheço", afirmou. "Eu ouvia esta canção só na tua voz… e sussurrava ao universo: 'Um dia, vou cantá-la com ele'. Dizias que a minha voz era doce, que tocava num lugar em ti que nem sabias nomear, e eu super nervosa a ouvir isso vindo de ti… O dia chegou, ligaste para gravar esta canção, saltei de alegria como uma criança. Não quis acreditar. Mas era real — como era real o amor em palco contigo e fora dele", recordou ainda.

"Hoje vou lembrar-te, sentir-te, chorar-te, abraçar-te nas memórias. Porque os nossos momentos foram amor. E é assim que me vou lembrar de ti, Nuninho — um homem sensível, envolvido em amor. O coração bate rápido, a alma ainda não aceita. De verdade. Abraça a mana por mim… e cantem nos Céus. Vou continuar a beber chá para cuidar da voz. E a ouvir-te. A pensar em ti. Descansa, Guerreiro", completou.

