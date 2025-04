As homenagens a Nuno Guerreiro estão a 'encher' as redes sociais. Já foram muitas as caras conhecidas que se manifestaram publicamente, e não param de ser partilhadas reações.

Entre as publicações, destacam-se as palavras de Catarina Furtado, às quais juntou um vídeo onde Nuno Guerreiro aparece em palco com a também falecida cantora Sara Tavares.

"O Nuno hoje voou bem alto. E lá ficou. Tão alto e tão longe como nos fazia viajar com a sua voz, singular, inconfundível, interminável. A falar do Nuno não gastamos adjetivos em vão nem os banalizamos. O Nuno era diferente para melhor", começou por escrever a apresentadora.

"Conheci-o ainda na adolescência na Escola de Dança do Conservatório Nacional onde ambos estudámos. Depois fui seguindo bem de perto a sua carreira e escrevi letras para canções da Ala Dos Namorados [banda da qual o cantor fazia parte] onde a sua voz transformava as palavras em todos os minerais mais preciosos. O 'Solta-se o beijo' foi uma delas. E foi assim que o Nuno se juntou eternamente num dueto com a Sara. Não escondo o orgulho desta união e a emoção dolorosa de já não os saber cá", recordou.

"Na última vez em que nos abraçámos, falámos da partida da nossa Sara mas também falámos das partidas que a vida prega. Falamos de silêncios. De mágoas. E de música. De afetos. Do tesouro que reside em nós de conhecermos alguém de quem gostamos desde o tempo em que a Inocência e as hormonas de super heróis jogavam às escondidas", partilhou depois.

"Fica para sempre em mim a partilha do seu olhar de menino homem", disse ainda, destacando, por fim, parte da letra da música 'Solta o beijo'.

"E, nesse instante em que o silêncio

É o bater do coração

Fecha-se a porta

Pára o relógio

As vizinhas recolhem."

Nuno Guerreiro morreu esta quinta-feira, dia 17 de abril, aos 52 anos.

