O primeiro-ministro Luís Montenegro reagiu publicamente à precoce morte do cantor Nuno Guerreiro esta quinta-feira.

Na rede social X, o presidente do PSD referiu a importância do seu nome no panorama musical português.

"Hoje o mundo da música portuguesa ficou mais pobre. Nuno Guerreiro, da banda 'Ala dos Namorados', deixou-nos aos 52 anos. Foram várias as músicas cantadas por si que nos marcaram. À família e amigos, deixo as minhas sentidas condolências".

O músico morreu no Hospital Francisco Xavier, em Lisboa, vítima de uma "infeção grave".

