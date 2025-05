"Estás uma pessoa diferente", afirmou Cláudio Ramos ao receber esta quarta-feira, 21 de maio, no 'Dois às 10', da TVI, Liliana Almeida.

O apresentador notou as diferenças na atitude e postura da cantora e questionou se o seu "afastamento das luzes," no caso dos holofotes da fama, é voluntário.

"É voluntário, mesmo. Eu estava, no fundo, muito no ego. Precisei de descer um bocado", realçou a cantora, que está agora mais focada no mundo espiritual e apenas faz espetáculos quando sente que isso lhe fará bem.

Veja aqui as declarações completas.

Leia Também: Liliana Almeida sobre morte de Nuno Guerreiro: "Não acredito"