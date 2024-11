Liliana Almeida abriu o coração a Manuel Luís Goucha e, numa entrevista reveladora, acabou por fazer várias confissões sobre o seu passado e sobre o presente.

A cantora, que foi para um retiro espiritual de quatro meses, afirmou que voltou uma pessoa diferente.

"Houve momentos em que precisei de me reconectar, tive medo do silêncio, percebi que algo não estava bem comigo nesta última fase. Estava num caminho muito difícil”, afirmou.

A terapeuta holística assumiu que ter entrado no Big Brother não ajudou, já que sentia que não se enquadrava em várias áreas da sua vida. "A vida não tinha interesse para mim, posso dizer assim". [...] Eu estava num caminho de autodestruição completo", referiu.

Questionada por Manuel Luís Goucha se tinha andado por "caminhos pouco recomendáveis", Liliana assumiu: "Nesta última parte, bebia um bocadinho mais da conta, em excesso. Esses escapes que vamos às vezes encontrando… Não quero mais escapar de nada, quero estar aqui sóbria".

O apresentador perguntou-lhe sobre o casamento com Bruno de Carvalho, mas Liliana apenas respondeu: "Muita gratidão. Aprendi muito e trouxe-me aqui a este lugar maravilhoso. Descobri Deus. "

Agora que é terapeuta de taças tibetanas, Liliana assume: "Ainda só fiz as pazes com a vida. Ainda não fiz comigo e com os outros. Mas agora tenho interesse pela vida. "

