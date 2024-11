A comentadora da SIC Caras falou sobre os 'ataques' que sofreu por parte do antigo presidente do Sporting. "Para mim, o que acontece no 'Passadeira' fica no 'Passadeira'. Eu não levo isso lá para fora, não me interessa".

Depois de Joana Latino ter criticado Bruno de Carvalho, pela forma como ele reagiu à entrevista que Liliana Almeida deu a Manuel Luís Goucha, foi a vez do antigo presidente do Sporting se dirigir à jornalista da SIC. Na noite da passada segunda-feira, dia 11 de novembro, em mais uma emissão do 'Passadeira Vermelha', Joana resolveu falar sobre o assunto. A jornalista começou por afirmar: "Trabalho no 'Passadeira Vermelha' há 10 anos e nunca respondi às reações que pode provocar o meu comentário sobre este ou aquele assunto. Não é hoje que vou fazer diferente", referiu. Mais à frente, Joana assumiu: "E, para mim, o 'Passadeira Vermelha' sempre foi, desde o primeiro momento, como Las Vegas. Para mim, o que acontece no Passadeira fica no Passadeira. Eu não levo isso lá para fora, não me interessa, não quero saber, só me interessa aqui o meu trabalho, o impacto que os comentários podem ter fazem parte deste jogo." A jornalista concluiu o seu discurso dizendo também: "Ainda bem que isto foi bom para alguém fazer conteúdo", afirmou.