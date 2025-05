Um dos assuntos da semana no que diz respeito à atualidade foram os dois momentos em que André Ventura, líder do Chega, se sentiu mal durante a campanha eleitoral para as legislativas.

Rodrigo Guedes de Carvalho, jornalista da SIC, criticou a reação de muitas pessoas ao sucedido, sobretudo àquelas que desejaram a morte do político.

Concordando e partilhando tais palavras, Bruno de Carvalho acabou por recordar a sua própria experiência quando foi alvo de críticas e ameaças enquanto presidente do Sporting.

"Estou totalmente de acordo e nem vou falar de política. Mas a mim também me desejaram a morte, publicamente, na televisão e nas redes sociais. E não só comentários de pessoas anónimos. Pessoas conhecidas, alguns ainda comentadores", realça.

"O problema é que deixaram isto chegar até aqui. Por omissão de quem devia SEMPRE ter tido uma palavra contra este tipo de atitudes", completa.



© Instagram/Bruno de Carvalho