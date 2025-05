Bruno de Carvalho não podia ser um pai mais orgulhoso! Este sábado, dia 17, o antigo presidente do Sporting assistiu à benção das fitas da filha Catarina, conforme assinalou na sua página de Instagram, através de uma bonita dedicatória.

"Tenho a certeza de que podes chegar onde quiseres", começou por realçar.

"Tens valor, tens garra e tens uma alma bonita. A vida está à tua frente, e eu estarei sempre aqui, com o coração cheio de orgulho, a aplaudir cada passo que deres", diz ainda.

"Obrigado por seres quem és, a minha princesa, o meu mundo, o meu eu. Foste, és, e serás sempre, o maior orgulho da minha vida!", completa.

Recorde-se que o DJ tem três filhas: Ana Catarina, nascida em 2003 de uma relação com Irina Yankovich. Em 2015, nasceu Diana do casamento com Cláudia Gomes e, em 2018, nasceu Leonor do casamento com Joana Ornelas.

