Bruno de Carvalho não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um bonito retrato no qual posa com os seus "dois amores". Falamos da mãe e da filha mais velha do antigo dirigente do Sporting.

"De volta com os meus 2 amores! Isto é vida! Amo-vos muito!", escreveu o agora DJ na legenda da partilha.

Note-se que Bruno de Carvalho tem três filhas: Ana Catarina, de 22 anos, fruto da relação com Irina Yankovich, Diana, de nove anos, que nasceu da relação com Cláudia Gomes e Leonor, de seis, do relacionamento com Joana Ornelas.

