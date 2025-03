Esta sexta-feira, 28 de março, a filha mais velha de Bruno de Carvalho completa 22 anos.

Estando Ana Catarina nos Países Baixos, e devido à diferença horária, o concorrente de reality shows partilhou no Instagram um carrossel de fotografias com uma declaração de aniversário ainda esta quinta-feira, dia 27.

No carrossel podem ver-se várias fotografias e vídeos de pai e filha, que acompanham uma legenda amorosa.

"No dia 28 de Março de 2003, às 6h20 da manhã, vi-te pela primeira vez! Jesus... A minha princesa, o meu mundo! Já eras linda! Entretanto passaram 22 anos! Uma vida! Sabes que o que sinto por ti é mais que amor. Tu és eu! Eu sou tu! O meu orgulho em ti é tremendo!", começou por escrever.

"És o meu mundo, a minha vida, o meu orgulho! Parabéns! Estás nos Países Baixos, por mérito escolar, com a Faculdade, num evento de várias faculdades da Europa. Mais um motivo de orgulho! E por isso já te dou os parabéns pois aí é mais uma hora! Já sabes. Quando chegares vai festejar em grande com o pai! E vai ser de arromba! Como sempre! Parabéns Princesa!", concluiu.

Recorde-se que Bruno de Carvalho tem três filhas: Ana Catarina, nascida em 2003 de uma relação com Irina Yankovich. Em 2015, nasceu Diana do casamento com Cláudia Gomes e, em 2018, nasceu Leonor do casamento com Joana Ornelas.