Liliana Almeida esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na tarde desta quarta-feira, dia 6, na TVI. A artista falou sobre a enorme mudança pessoal e profissional por que passou ao longo dos últimos meses, cujo ponto de partida foi um retiro espiritual que mudou a forma como pensava, permitindo que esta se "reconectasse com Deus".

"Quando comecei a ter medo do silêncio percebi que algo não estava bem comigo", confessou.

"Há um tempo que andava a tentar perceber o que se passava comigo. Sentia que não me enquadrava nas várias áreas da minha vida", disse ainda.

Notando que a participação no 'Big Brother Famosos 2022' foi marcante no seu percurso, Liliana também guarda com carinho o tempo que esteve com Bruno Carvalho, com quem se casou em 2022, divorciando-se dois anos mais tarde.

"Valeu a pena o casamento", questionou Manuel Luís Goucha.

"Muita gratidão. Aprendi muito e trouxe-me a este lugar", sublinhou a artista.

