O ano de 2023 chega ao fim com vários temas em destaque no mundo cor-de-rosa, que ficou muitas vezes de luto entre as várias despedidas a que assistiu. No entanto, além do adeus a caras bem conhecidas do público português, entre elas Luís Aleluia, Sara Tavares ou Nuno Graciano, também houve muitos sustos de saúde que deixaram os leitores em alerta.

Para Cinha Jardim o ano de 2023 ficou, certamente, marcado com a hospitalização após sofrer um enfarte do miocárdio. Também João Catarré viu o seu nome destacado por motivos de saúde.

Lá fora, o estado de saúde de Céline Dion foi outro dos temas que despertou interesse. A cantora, recorde-se, foi diagnosticada com síndrome de Moersch-Woltmann, também conhecida como síndrome de pessoa rígida (SPR).

Já Cristiano Ronaldo começou o ano com uma grande mudança, estando atualmente a viver na Arábia Saudita devido ao facto de jogar pelo Al-Nassr.

Entre os vários temas que despertaram o interesse dos leitores do Fama ao Minuto está ainda a partilha de Marta Cruz sobre a filha, que iniciou o processo de mudança de sexo. Já Júlio Magalhães destacou-se ao revelar que vive afastado da família há largos anos.

Houve ainda separações marcantes, como o fim do casamento de Catarina Furtado com João Reis - que levou Joana Marques a fazer mais uma das suas muitas brincadeiras – e o término da relação de Sara Matos com Pedro Teixeira.

Por fim, o mundo cor-de-rosa assistiu a um acontecimento marcante para a história da realeza com a coroação do rei Carlos III, tema que marcou também o ano de 2023.

Eis as 10 notícias de Fama mais lidas de 2023: